Фиорентина избра нов треньор, докато се опитва да се отърве от Пиоли

Бъдещето на Стефано Пиоли във Фиорентина изглежда все по-несигурно, като клубът търси решение на сложната ситуация около настоящия си наставник. Отношенията между двете страни са напълно влошени и компрометирани.

Ръководството на „виолетовите“ се надява да постигне взаимно съгласие за прекратяване на договора, но междувременно тренировките на отбора са поверени на Даниеле Галопа, който води състава на Примаверата. Това е ясен знак, че той все още не е получил сигнал да поеме първия тим.

Fiorentina-Pioli, per ora niente accordo. Ma il tecnico se ne andrà: D'Aversa in pole per la Viola https://t.co/iejsx528E5 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 3, 2025

В последните часове обаче се появиха важни новини относно търсенето на нов треньор. След като в медийното пространство циркулираха множество имена, стана ясно, че Паоло Ваноли вече не е сред кандидатите. Въпреки че е имало индиректни контакти с него, от Фиорентина са решили да не продължават преговорите. Шансове нямат също така Даниеле Де Роси, Роберто Манчини и Джузепе Якини.

Истинският пробив в търсенето е свързан с името на Роберто Д'Аверса. Вчера са проведени разговори с бившия наставник на Емполи. Неговият профил е високо ценен заради тактическата дисциплина и способността му да възстанови реда в отбора след десет катастрофални мача в първенството.