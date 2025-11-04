Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина избра нов треньор, докато се опитва да се отърве от Пиоли

Фиорентина избра нов треньор, докато се опитва да се отърве от Пиоли

  • 4 ное 2025 | 01:53
  • 289
  • 0

Бъдещето на Стефано Пиоли във Фиорентина изглежда все по-несигурно, като клубът търси решение на сложната ситуация около настоящия си наставник. Отношенията между двете страни са напълно влошени и компрометирани.

Ръководството на „виолетовите“ се надява да постигне взаимно съгласие за прекратяване на договора, но междувременно тренировките на отбора са поверени на Даниеле Галопа, който води състава на Примаверата. Това е ясен знак, че той все още не е получил сигнал да поеме първия тим.

В последните часове обаче се появиха важни новини относно търсенето на нов треньор. След като в медийното пространство циркулираха множество имена, стана ясно, че Паоло Ваноли вече не е сред кандидатите. Въпреки че е имало индиректни контакти с него, от Фиорентина са решили да не продължават преговорите. Шансове нямат също така Даниеле Де Роси, Роберто Манчини и Джузепе Якини.

Истинският пробив в търсенето е свързан с името на Роберто Д'Аверса. Вчера са проведени разговори с бившия наставник на Емполи. Неговият профил е високо ценен заради тактическата дисциплина и способността му да възстанови реда в отбора след десет катастрофални мача в първенството.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

  • 3 ное 2025 | 21:22
  • 1330
  • 0
Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

  • 3 ное 2025 | 21:18
  • 7445
  • 22
Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

  • 3 ное 2025 | 21:15
  • 1642
  • 0
Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

  • 3 ное 2025 | 20:36
  • 3442
  • 3
Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

  • 3 ное 2025 | 20:05
  • 3511
  • 1
Саутгейт не държи отново да бъде треньор

Саутгейт не държи отново да бъде треньор

  • 3 ное 2025 | 19:49
  • 920
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

  • 4 ное 2025 | 00:59
  • 731
  • 4
ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

  • 3 ное 2025 | 20:09
  • 50369
  • 326
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 43367
  • 26
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 77454
  • 227
Убедителен Балкан превзе Перник

Убедителен Балкан превзе Перник

  • 3 ное 2025 | 21:16
  • 7532
  • 1
Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

  • 3 ное 2025 | 23:10
  • 4749
  • 0