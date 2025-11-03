Популярни
  Fiorentina
  2. Фиорентина
  Пиоли отказва да подаде оставка въпреки тоталния провал на Фиорентина до момента

Пиоли отказва да подаде оставка въпреки тоталния провал на Фиорентина до момента

  • 3 ное 2025 | 14:18
  • 313
  • 0

Треньорът на Фиорентина Стефано Пиоли отказва да подаде оставка въпреки трагичното представяне на отбора от началото на сезона, съобщава местната преса. Тимът от Флоренция е на предпоследното място в класирането с едва 4 точки след десет изминали двубоя, а в неделя вечер загуби от Лече у дома с 0:1. Това, естествено, предизвика бурната реакция на феновете на клуба, които освиркаха шумно футболистите и изразиха явно недоволството си от случващото се.

Лече сякаш предреши съдбата на Пиоли във Фиорентина
Лече сякаш предреши съдбата на Пиоли във Фиорентина

Въпреки това Пиоли за момента отказва да напусне по собствена инициатива и очаква решението на ръководството. Двете страни са провели дълъг разговор след поражението в неделя, но наставникът е бил категоричен, че за момента не иска да се оттегли. Шефовете на Фиорентина все още не са взели окончателно решение за евентуално уволнение на Пиоли, който подписа тригодишен договор през лятото. На “виолетовите” предстоят двубои с Майнц в Лигата на конференциите в четвъртък и гостуване на Дженоа в неделя.

Феновете на Фиорентина побесняха след поредната загуба, а клубът и Пиоли се скриха
Феновете на Фиорентина побесняха след поредната загуба, а клубът и Пиоли се скриха
