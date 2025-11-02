Лече сякаш предреши съдбата на Пиоли във Фиорентина

Отборът на Лече постигна успех с 1:0 при визитата си на Фиорентина в двубоя помежду им от десетия кръг на Серия "А". Тази загуба на „виолетовите“ най-вероятно ще коства треньорския пост на Стефано Пиоли, под чието ръководство клубът записва най-слабия си старт в първенството в цялата си история: нула победи и едва четири точки от десет мача.

Единственият гол в двубоя дойде в 23-тата минута, когато Медон Бериша се разписа с удар отблизо, засичайки центриране на Хосе Моренте. Домакините пък трябва да съжаляват, че в заключителните минути не успяха да вкарат изравнително попадение. В 79-ата Владимиро Фалконе изби от голлинията удар на Мойс Кийн след корнер. Пет минути по-късно пък главният съдия даде дузпа за тима от Флоренция за предполагаемо нарушение на резервата Сантиаго Пиероти срещу Лука Раниери, но при прегледа си с ВАР видя, че капитанът на „Ла Виола“ сам се е спънал, заради което промени решението си.

Така Лече прекрати серията си от три срещи без успех, като събра 9 точки и се изкачи на 15-ата позиция в класирането. Фиорентина пък остава на предпоследното 19-о място с едва 4 пункта, като удължи клубния си антирекорд на 10 мача без първа шампионатна победа за сезона.

