Кошмарният старт на Фиорентина доведе до напускането на клубен директор

Наставникът на Фиорентина Стефано Пиоли може и да продължава да бъде на своя пост въпреки кошмарния старт на клуба в Серия "А" през този сезон, но за сметка на това днес официално беше потвърдена раздялата със спортния директор Даниеле Праде предвид неубедителните резултати напоследък.
“Фиорентина съобщава, че по взаимно съгласие беше прекратен дотоворът на спортния директор Даниеле Праде в събота. Клубът, начело с Роко Комисо, съпругата му Катерине и генералният мениджър Алесандро Ферари, би искал да благодари на Даниеле Праде за прекараните години заедно, които бяха белязани от страст и професионализъм. “Желаем на Даниеле всичко най-добро в бъдеще, като изразяваме нашите искрени уважение и привързаност”, заявиха президентът и съпругата му Катерине”, гласи изявлението на клуба.
Праде заемаше своя пост от лятото на 2019-а досега, като изпълняваше същата роля също така между 2012-а и 2016-а. Той обаче беше принуден да напусне “виолетовите”, тъй като през настоящата кампания те са все още без победа в първенството, където имат четири равенства и пет загуби, заради което са предпоследни в класирането.
Снимки: Gettyimages