Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович разкри защо се е преместил в Гърция

Джокович разкри защо се е преместил в Гърция

  • 4 ное 2025 | 04:31
  • 249
  • 0
Джокович разкри защо се е преместил в Гърция

Новак Джокович ще изиграе първия си мач на турнира в Атина срещу чилиеца Алехандро Табило днес. Непосредствено преди този двубой сърбинът даде обширно интервю за CNN Гърция, в което говори за причините, поради които е решил да живее в Гърция.

Има много исторически, религиозни, социални, културни връзки между Гърция и Сърбия, които са голяма причина да съм тук. Също така, времето и храната са невероятни, а крайбрежието е едно от най-красивите. Харесва ми начинът на живот и наистина чувствам, че гръцкият и сръбският народ са като братя. Това е най-голямата причина", каза Джокович.

Ние като семейство се опитваме да видим как протича животът тук. Тук сме от малко по-малко от два месеца, но досега е много положително преживяване", добави Ноле.

На турнира в Атина ще участва и българският талант Иван Иванов. В публикация в социалните мрежи той благодари лично на Джокович за възможността да получи "уайлд кард" за надпреварата и да дебютира на ниво АТР.

Следвай ни:

Още от Тенис

Анисимова се справи с Мадисън Кийс в Рияд

Анисимова се справи с Мадисън Кийс в Рияд

  • 3 ное 2025 | 22:48
  • 579
  • 0
Гергана Топалова влезе в основната схема на силен турнир в Аржентина

Гергана Топалова влезе в основната схема на силен турнир в Аржентина

  • 3 ное 2025 | 21:50
  • 989
  • 0
Рибакина с обрат срещу Швьонтек на Финалния турнир на WТА

Рибакина с обрат срещу Швьонтек на Финалния турнир на WТА

  • 3 ное 2025 | 18:24
  • 1846
  • 0
Тенисистка се връща на корта след 7 месеца грижа за психичното здраве

Тенисистка се връща на корта след 7 месеца грижа за психичното здраве

  • 3 ное 2025 | 17:56
  • 1307
  • 0
Александър Донски с ново рекордно класиране на двойки

Александър Донски с ново рекордно класиране на двойки

  • 3 ное 2025 | 14:41
  • 583
  • 0
Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

  • 3 ное 2025 | 11:11
  • 961
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

  • 4 ное 2025 | 00:59
  • 1613
  • 6
ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

  • 3 ное 2025 | 20:09
  • 51111
  • 327
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 43833
  • 26
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 78115
  • 227
Убедителен Балкан превзе Перник

Убедителен Балкан превзе Перник

  • 3 ное 2025 | 21:16
  • 7923
  • 1
Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

  • 3 ное 2025 | 23:10
  • 5382
  • 0