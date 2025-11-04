Джокович разкри защо се е преместил в Гърция

Новак Джокович ще изиграе първия си мач на турнира в Атина срещу чилиеца Алехандро Табило днес. Непосредствено преди този двубой сърбинът даде обширно интервю за CNN Гърция, в което говори за причините, поради които е решил да живее в Гърция.

Има много исторически, религиозни, социални, културни връзки между Гърция и Сърбия, които са голяма причина да съм тук. Също така, времето и храната са невероятни, а крайбрежието е едно от най-красивите. Харесва ми начинът на живот и наистина чувствам, че гръцкият и сръбският народ са като братя. Това е най-голямата причина", каза Джокович.

Ние като семейство се опитваме да видим как протича животът тук. Тук сме от малко по-малко от два месеца, но досега е много положително преживяване", добави Ноле.

На турнира в Атина ще участва и българският талант Иван Иванов. В публикация в социалните мрежи той благодари лично на Джокович за възможността да получи "уайлд кард" за надпреварата и да дебютира на ниво АТР.