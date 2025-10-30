Популярни
  Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

Джокович пя песни за Везенков, но не можа да помогне на Олимпиакос

  • 30 окт 2025 | 13:21
Дори присъствието на Новак Джокович не успя да помогна на Олимпиакос да се пребори с един от най-неудобните си съперници в Евролигата по баскетбол. Снощи Александър Везенков и компания допуснаха ново поражение от Монако с 87:92 и така двата тима вече са с еднакъв баланс - 4-3.

Сръбският тенисист бе на трибуните на "Двореца на мира и приятелството" в Пирея и се превърна в истинска атракция за медиите.

Ноле видимо се наслаждаваше на играта и пя песни заедно с феновете на Олимпиакос, показвайки за пореден път любовта си към отбора от Пирея.

Както е известно, Новак Джокович се премести да живее в Гърция. Рекордьорът по титли от Големия шлем е популярен с подкрепата си към Цървена звезда в родината си, но изглежда занапред ще подкрепя и Олимпиакос. Двата клуба имат идентична цветова гама, което обяснява пристрастията му.

Българският национал Александър Везенков вкара 17 точки и овладя 6 борби при поражението.

