Лидия Енчева загуби спора за титлата на турнир в Египет

  • 11 яну 2026 | 12:25
  • 260
  • 0
Лидия Енчева загуби спора за титлата на турнир в Египет

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ допусна поражение на финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 българка отстъпи в спора за титлата пред четвъртата в схемата рускиня Даря Егорова с 5:7, 1:6 за 88 минути.

Енчева водеше с 5:4 в първия сет, но загуби девет от следващите десет гейма, а с това и срещата.

Преди този мач тя спечели четири поредни двубоя в надпреварата.

Българката има една титла от турнири от този ранг от веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена в средата на миналата година в Румъния.

