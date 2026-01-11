Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Томова срещу американка на Australian Open в първите часове на новата седмица

Томова срещу американка на Australian Open в първите часове на новата седмица

  • 11 яну 2026 | 14:16
  • 317
  • 0
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова започва участието си в квалификациите на Australian Open в нощта на неделя срещу понеделник. 30-годишната софиянка излиза на Корт №17 срещу американката Бернарда Пера в мач от първия кръг при пресявките.

Срещата между поставената под №18 в квалификациите българка и американската ѝ съперничка е втора от програмата на Корт №17. Първата среща започва от 1:00 часа българско време, което означава, че двубоят на нашето момиче вероятно ще започне не по-рано от 2:30 ч.

128-мата в ранглистата на WTA в момента Томова има 2 победи от 4 мача срещу Пера. Двете са се срещали и на друг турнир от "Големия шлем". Българката печели с 6:7(3), 6:3, 6:3 в първия кръг на "Уимбълдън" през 2023 година. При последния им двубой обаче надделява Пера - 6:4, 7:6(5) в квалификациите в Доха през 2024-а.

31-годишната Бернарда Пера в момента е №169 в световната ранглиста.

