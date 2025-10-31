Популярни
Иван Иванов може да се изправи срещу Джокович в Атина

  • 31 окт 2025 | 22:48
  • 932
  • 2
Иван Иванов получи „уайлд кард“ за участие на АТР 250 турнира в Атина, който започва в края на тази седмица. 17-годишният българин попадна в една половина с топ поставения в турнира и носител на 24 титли от "Големия шлем" Новак Джокович.

Иван ще играе с представител на квалификациите в първия си мач, а след това го очаква двубой срещу Фабиан Марожан или Рейли Опелка.

Чаровната Джесика към Иван Иванов: Моя любов
Чаровната Джесика към Иван Иванов: Моя любов

Новак Джокович пропуска първи кръг и ще стартира с мач срещу Алехандро Табило или Адам Уолтън, а първият му възможен поставен опонент е Нуно Боржеш.

Лоренцо Музети е поставен под №2 в основната схема, като ще играе във втори кръг срещу Стан Вавринка или Ботик ван де Зандсхулп. Стефанос Циципас и Иржи Лехечка се оттеглиха в последния момент, макар да бяха заявени.

tenniskafe.com

Снимки: Imago

