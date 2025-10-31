Иван Иванов може да се изправи срещу Джокович в Атина

Иван Иванов получи „уайлд кард“ за участие на АТР 250 турнира в Атина, който започва в края на тази седмица. 17-годишният българин попадна в една половина с топ поставения в турнира и носител на 24 титли от "Големия шлем" Новак Джокович.



Иван ще играе с представител на квалификациите в първия си мач, а след това го очаква двубой срещу Фабиан Марожан или Рейли Опелка.

Новак Джокович пропуска първи кръг и ще стартира с мач срещу Алехандро Табило или Адам Уолтън, а първият му възможен поставен опонент е Нуно Боржеш.



Лоренцо Музети е поставен под №2 в основната схема, като ще играе във втори кръг срещу Стан Вавринка или Ботик ван де Зандсхулп. Стефанос Циципас и Иржи Лехечка се оттеглиха в последния момент, макар да бяха заявени.

