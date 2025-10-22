Новак Джокович няма да играе в Париж

Новак Джокович няма да участва в последния за сезона турнир от сериите "Мастърс" за втора поредна година. 24-кратният носител на титли от "Големия шлем" обяви във вторник, че се оттегля от надпреварата в Париж, която започва тази неделя и за първи път ще се проведе в La Défense Arena.

„Скъпи Париж, за съжаление няма да участвам в тазгодишното издание на "Мастърс"-а. Имам невероятни спомени и големи успехи през годините, особено като успях да спечеля титлата седем пъти. Надявам се да се видим догодина. Мерси“, сподели той.

Джокович вече намекна по време на "Мастърс"-а в Шанхай по-рано този месец, че не е сигурен дали ще играе на друг турнир през сезона, освен в Атина, където вече има своя тренировъчна база. Турнирът от категория ATP 250 беше преместен от Белград в гръцката столица тази година, като братът на Джокович – Джордже – е негов турнирeн директор от 2021 г.

Остава да се види дали Джокович ще вземе участие във Финалите на ATP. През уикенда той стана третият тенисист, който си осигури място сред осемте участници в Торино, след световния №1 Карлос Алкарас и действащия шампион Яник Синер.

„След Шанхай единственият турнир, за който знам, че ще играя, е този в Атина. А после ще видим дали ще участвам в Торино или не – още не съм сигурен“, заяви Джокович в Китай по време на участието си до полуфиналите.

През 2024 г. Джокович се оттегли от Париж – където държи рекорда от седем титли, спечелени, когато турнирът се провеждаше в Берси – преди да се откаже и от участие във финалите на сезона.

Новият турнир в Атина ще се проведе на закрито в баскетболната зала OAKA. Освен Джокович, в списъка на участниците фигурират още Карен Хачанов, Иржи Лехечка, Якуб Меншик и Жоао Фонсека.

