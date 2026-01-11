Руснак спря Иван Иванов на финала в Манакор

Световният шампион при юношите за 2025 година Иван Иванов загуби финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

17-годишният българин, който вчера беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година, загуби от седмия поставен Ярослав Демин (Русия) с 2:6, 0:6 за 67 минути.

Иванов не показа дори малка част от възможностите си. След 2:1 в първия сет той загуби следващите 11 поредни гейма, а с това и финалната среща.

Пореден страхотен мач на Иван Иванов в Манакор го изведе до финала

Българинът има една титла при мъжете във веригата на Международната федерация по тенис ITF от състезание от същия ранг в Сентендре (Унгария) през май миналата година.