И когато не играе, пише история: Нов рекорд на Новак Джокович

Докато тенис светът за пореден път се покланя пред Новак Джокович заради нов рекорд, от който става ясно, че границите в неговия случай все още не съществуват, от лагера на бившия му съперник Роджър Федерер идва интересна констатация. Сръбският шампион се класира за 18-и път в кариерата си за Финалния Мастърс в Торино, с което изравни рекорда на Федерер и за пореден път потвърди, че е най-постоянният тенисист в историята на този спорт. Въпреки това, участието му е под въпрос – контузия на задното бедро, която го мъчи още от Шанхай, го принуди да се оттегли от Париж, където е спечелил цели седем титли в кариерата си.

Бившият треньор на Федерер, Пол Анакон, се спря именно на този парадокс – историческата последователност и човешката граница.

„Винаги е завладяващо да наблюдаваме какво могат да направят нашите тенис икони. Хората приемат това за даденост, но всичко, което Новак прави – начинът, по който го прави – всъщност е невероятно. Той просто пренаписва книгите с рекорди“, каза Анакон.

Джокович се класира за финалите на ATP всяка година от дебюта си през 2007 г., с изключение на 2017 г., когато направи пауза поради контузия, и е печелил трофея цели седем пъти, повече от всеки друг в историята. Анакон беше попитан дали този успех, предвид ексклузивността на турнира, в който участват само осемте най-добри, може би е по-впечатляващ дори от резултатите на Големия шлем.

„Мисля, че шлемовете все пак са по-трудни – там се играе три от пет сета, две седмици, под постоянен натиск. На финалите на ATP можеш да загубиш мач, но все пак да спечелиш титлата. Виждал съм Сампрас и други велики шампиони да правят това. Така че, натискът е по-малък, но няма лесни противници. Няма добри жребии“, заключи Анакон.