Медведев грабна трофея в Бризбън

  • 11 яну 2026 | 12:56
Поставеният под номер 1 Даниил Медведев спечели титлата на сингъл на турнира на твърди кортове от категория АТP 250 в Бризбън (Австралия) с награден фонд 800 045 долара. 29-годишният руснак победи на финала Брендън Накашима (САЩ) с 6:2, 7:6(1) за 94 минути.

Финалистът от 2019 година игра на 41-ия си финал в АТP и завоюва 22-и трофей. Победата също така запази любопитната статистика в кариерата на руснака, като всичките му 22 титли са от различни турнири.

Медведев направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той пропиля два мачбола в десетия гейм, но в тайбрека доминираше и без проблеми затвори мача.

"Искам да посветя този успех на семейството си. Те не успяха да стигнат до Австралия, малко е твърде далеч, на около 23 часа от мястото, където живея, а с две малки деца не е лесно. Реших да играя в този турнир и си мислехме, че ще дойдем всички заедно, но се подкрепяме, а дъщеря ми имаше рожден ден, когато бях тук, така че го посвещавам на първия ѝ рожден ден. Този трофей обаче е малко твърде тежък за нея", заяви Медведев.

Триумфът в Бризбейн продължава възходящата траектория на бившия номер 1 в световната ранглиста, започнала през октомври, когато той прекъсна две години и половина суша без трофей в Алмати, работейки заедно с новите треньори Томас Йохансон и Рохан Гьотцке. Той пренесе този импулс в първата седмица на новия сезон, превръщайки се в първия поставен играч, вдигнал трофея от Бризбън след Роджър Федерер през 2015-а.

