Костадинов: Показахме зряла игра

  • 2 ное 2025 | 17:22
Полузащитникът на Левски Георги Костадинов остана доволен от победата над Арда (3:0) в Кърджали. Опитният халф на "сините" похвали своите съотборници, след което сподели очакванията си за предстоящото дерби с ЦСКА другата седмица.

"Получи се доста тежък мач. Арда е добър отбор, с добри футболисти. Играхме доста солидно, имахме инициативата почти през целия мач. Успяхме да се адаптираме към терена и показахме зряла игра. Игра, която заслужаваше трите точки.

Левски върви напред, тъй като в съблекалнята всяко едно момче е лидер на своята позиция. Младите футболисти показват голямо израстване. Сигурен съм, че този отбор ще продължи да се развива и това ще си проличи с резултатите на терена.

Знаем, че излизаме срещу един добър отбор. За нас най-важното са трите точки, ние сме пределно мотивирани да ги постигнем и да зарадваме публиката,която във всеки един мач ни кара да се чувстваме като домакини", заяви Костадинов.

