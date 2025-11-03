Популярни
Мацата: Хулио Веласкес към момента е треньор на годината в България

  • 3 ное 2025 | 10:11
  • 204
  • 0
Бившият играч на Левски Мариян Огнянов свали шапка на Хулио Веласкес за работата, която върши. Испанецът успява да изненадва във всеки мач и успя да стигне до рекордните в кариерата си шест поредни победи. Към момента “сините” са лидери в класирането.

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

„Не знам Левски дали ще стане шампион, макар че всички обстоятелства в и извън футбола сочат натам. Но Хулио Веласкес съм убеден, че към момента е треньор на годината в България. На мен лично ми е интересно, как винаги намира и ротира състава спрямо следващия съперник. И успява Левски да си спечели мачовете въпреки промените.

Подкрепа за Асен Митков. Момчето има качествата и не случайно е в отбор като Левски“, написа авторът на единственото попадение за „сините“ в групите на ШЛ във Фейсбук.

