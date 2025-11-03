Гледайте на живо: Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов ще говори пред медиите днес. В 11:30 часа босът на “белите” ще даде пресконференция и ще обсъди актуалните проблеми в българския футбол. Брифингът може да гледате на живо по Sportal.bg.

"Славия има много млади футболисти. Все още не са готови да дърпат отбора напред и нагоре, но са готови да влязат в един ритъм, който ще им даде възможност да влязат в мъжкият национален отбор. Това са деца, които обичат отбора и трудно можеш да ги манипулираш да отидат в друг отбор. Разговарял съм с повечето от тях. Един здрав колектив и едни усмихнати момчета, пред които има добро бъдеще.

За Светльо Вуцов? Временно съм бременна, после няма да съм бременна, така ли беше? Дълбоко боледува не само българският футбол, ами българското общество. Какъв празник е Хелоуин? Празник на куци и кьорави вещици. Нашите деца празнуват Хелоуин, а не Деня на народните будители. Как няма да има изцепки по стадионите, като това се толерира? Държавата седи и вегетира. 3000 деца затворили в някаква конюшня около София, надрусани в трагично състояние. По улиците лежат и празнуват Хелоуин. Как не взехме нещо по-читаво? Взимаме само истериите и простотиите. Аз искам нашите деца да живеят в едно спокойно общество и да има ред.

Скандали… един огромен талант и страхотно момче е Насар. Една мижитурка мениджър ще го води в Катар да вземе някакви пари. Той така направи и с моя футболист Филип Кръстев. Защо? Защото държавата не ударя по масата. Има министър на спорта и трябва да каже какъв бюджет имаме. Зимата отиваме на подготовка в Турция, журналисти няма. Вместо журналистите да посещават мачовете и да се вижда какво се случва с българския спорт, те стоят тук. Защото няма пари националната телевизия. Сигурно другите пращат от пари. Иска ми се да попитам господин Кошлуков толкова ли са закъсали? Ако трябва, ще вземем няколко журналисти на нашата сметка. Ние искаме да направим нещо добро.

Киро Домусчиев, някои други имат по-големи възможности и те го правят, но те нямат власт, която да направи така, че в държавата да има ред. За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунтамара, където и да иде прави такива простотии. Рано или късно ще се видят нещата. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора. Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Това се прави навсякъде.

Няма кой да ни оправи нещата, ако не си ги оправим сами. Гонзо бил виновен. Какво може да направи той? Какви правомощия имат футболният съюз? От държавата помагат ли му? Аз съм с две ръце за персоналните глоби. Слагат се камери и се търси персонална отговорност. Полицията отговаряла само отвън. Какво ме интересува отвън? Ако искат да се изтрепят. Вътре на стадиона трябва да има ред и спокойствие. Идват напушени, надрусани, бабаити, като че ли не отиват на футболна среща да се радват, а на гладиаторски бой.

Първите седем години са много важни във възпитанието на един човек. Христо Крушарски е пич. Познавам го, радвам се, че го познавам, защото е мъжкар. Човекът си дава от своя бизнес, за да могат деца и граждани на Пловдив да се радват. От другата страна има само черно.

Аз не ги чета тези изпражнения, които излизат по мой адрес в социалните мрежи, защото те са на разни идиоти. Докато не удари някой по масата в тази държава, без значение как се казва и да въведе ред първо на улицата… Тогава ще можеш да пуснеш детето си да спортува, няма да има проблеми. Сега ги водят с коли, прибират ги с коли. В Овча Купел причакват децата, взимат им парите. Детето иска да тича и да спортува. Поощряваме скандалите и интригите. Едно време имаше един вестник „Нощен Труд“. В него пишеше само за убийства и катастрофи. Сега на мода е да нападаме новия национален селекционер. Опитах да пробвам с един испански треньори, но не става. Българите не можем това да го правим.