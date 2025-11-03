Венци Стефанов: Феновете на ЦСКА трябва да стоят мирно и да целуват ръка на Стоичков

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов засегна темата със собствеността на ЦСКА и построяването на новия стадион по време на днешната си пресконференция. Босът на “белите” заяви, че Стоичков е докарал новите собственици и феновете на “червените” трябва да “му целуват ръка и да стоят мирно”.

"Феновете трябва да целуват ръка и да стоят мирно. Може би феновете на ЦСКА имат финансова възможност. Те трябва да са благодарни на Христо Стоичков, заради когото може би имат този собственик. Кой да се меси, ако не Стоичков? Жоро, Пешо, Иван или Кюстендилеца? Собственикът на ЦСКА е достатъчно еродиран мъж. Той гледа и иска сам да добие представа кой става и кой не става. Виждате, че постепенно променя никои неща, които някой хора предварително знаеха, че няма да станат. Знам, че е сериозен човек и няма да си остави каруцата в калта. Феновете е добре да си се занимават с това, което им е основното задължение. Да подкрепят отбора и да се радват на успехите. Разликата между България и Англия е между Лом и Лондон. За съжаление, ние сме в Лом", заяви Стефанов.