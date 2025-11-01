Популярни
  2. Славия
  3. Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 2091
  • 1

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред Sportal.bg победата на "белите" срещу Септември (София) в efbet Лига. Шефът на столичния клуб похвали героя Илиян Стефанов, а след това посъветва Левски да внимава с ЦСКА 1948 в борбата за шампионската титла.

"Доволен съм от момчетата, важни три точки. Радвам се, че победихме, естествено. Радвам се и за Илиян Стефанов. Момчето е кадърно, има качества и заслужаваше да получи шанс. Бяха го смачкали, не знам защо. Надявам се този победен гол да му даде още по-голямо самочувствие.

На днешния празник в Пловдив се случи нещо много неприятно, но това не ме учудва. В Пловдив има хора, които нагнетяват напрежението и е нормално да се стигне до нещо подобно. Грозна работа, разбира се. Единственият потърпевш е Христо Крушарски. Чудя се колко още ще търпи и кога ще му писне наистина да се занимава.

На Деня на народните будителите искам да се обърна към всички родители: България е източноправославна държава и Хелоуин не е наш празник. Тези вещици нямат нищо общо с българската култура и народност. Обяснете това на децата си, не разбирам това нещо, приемам го за светотатство.

Много хора започнаха да водят предавания на различни места, но аз няма да започна да правя предаване, защото ще взема хляба на журналистите (смее се). Нека всяка жаба да си знае гьола. Битката за титлата ли? Очертава се да е интересна. Левски да внимава, защото ЦСКА 1948 се устремява. Това казвам", заяви босът на най-стария столичен клуб.

