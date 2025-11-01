Популярни
Стефанов: Имах свои лични проблеми, в Славия се чувствам като у дома си

  1 ное 2025
Стефанов: Имах свои лични проблеми, в Славия се чувствам като у дома си

Илиян Стефанов донесе ценни три точки с дебютното си попадение за Славия. Бившият нападател на Левски се разписа през втората част при гостуването на Септември за крайното 1:0.

"Славия стигна до трите точки със спазване на тактиката, дисциплина и бяхме много задружни. Отборът имаше труден старт, с тежка програма. Имаше футболисти, които дойдоха по-късно, визирам себе си.

С новия треньор, колектива в тренировките, сме много задружни. Имах свои лични проблеми. Чувствам се като у дома си. Благодаря, че Славия ме подкрепи в лицето на треньора и г-н Стефанов. Дали аз ще вкарам или асистирам, важен е крайният успех. Отборът е млад, смело напред, по-дисциплинирано и никакво предаване", каза Стефанов след срещата.

