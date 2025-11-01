Достанич: Свалям шапка на момчетата

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич говори след победата с 1:0 срещу Септември (София) в мач от XIV кръг на efbet Лига. Сръбският специалист остана доволен от играта на "белите".

"Момчетата даваха всичко от себе си през първите 45 минути, раздадоха се на максимум. Свалям им шапка до пода, това исках да видя от тях, изпълняваха всичко. Важни три точки, доволен съм. Уважавам много Септември, имат добри футболисти, стана хубав мач, мисля, че заслужаваме победата си. Нормално беше да очакваме хубав мач.

Доволен съм за футболистите, искаме да върнем клуба, където му е мястото. Имам и друга цел - да вкарвам млади футболисти, взехме победата, гледаме за следващия мач. Окей, днес можем да се радваме и да славим, но от утре гледаме към следващата среща. Футболистите са нервни, има напрежение, защото искат да вкарват голове, надявам се да мине след тази победа", каза Ратко Достанич.