  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Беер Шева)
  3. Апоел (БШ) се върна на върха в Израел

Апоел (БШ) се върна на върха в Израел

  • 4 ное 2025 | 03:37
  • 201
  • 0
Апоел (БШ) се върна на върха в Израел

Апоел (Беер Шева) отново излезе начело в класирането на израелското първенство, след като спечели с 1:0 гостуването си на Бейтар (Йерусалим). Единственото попадение в двубоя отбеляза бившият халф на Лудогорец Дан Битон в 47-ата минута.

Срещата беше равностойна, но Апоел имаше по-чистите положения. Отборът на Йоан Стоянов, който още лекува контузия в коляното, търпеливо чакаше шанса си и той дойде в началото на втората част. Омер Ацили от Бейтар уцели греда, а в ответната атака Дан Битон опъна мрежата след пас на Игор Златанович.

Апоел има осем победи от изиграните до момента 9 мача и оглавява таблицата с 24 точки. С една по-малко е Макаби (Тел Авив), който в този кръг надви с 2:0 Макаби (Бней Рейна).

Бейтар остана на трето място със 17 точки, следван от Нетаня с 15 и Апоел (Тел Авив) На Андриан Краев с 14. На дъното е Макаби (Бней Рейна) с 1 точка.

