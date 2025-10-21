Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Макаби (Тел Авив)
  3. Британската полиция консултира израелските власти за безредиците в дербито между Макаби и Апоел в Тел Авив

Британската полиция консултира израелските власти за безредиците в дербито между Макаби и Апоел в Тел Авив

  • 21 окт 2025 | 00:33
  • 233
  • 0
Британската полиция консултира израелските власти за безредиците в дербито между Макаби и Апоел в Тел Авив

Британската полиция разговаря с израелските власти, за да разбере каква роля са изиграли привържениците на Макаби Тел Авив в безредиците, довели до отмяната на дербито на Тел Авив в неделя, предаде ДПА.

Миналата седмица феновете на Макаби получиха забрана да пътуват за мача от Лига Европа срещу Астън Вила в Бирмингам на 6 ноември от местната Консултативна група по безопасност (SAG) порадиопасения за сигурността, свързани с мача.

Британските власти заявиха в петък, че дискусиите се водят „с бързи темпове“ за отмяна на забраната за феновете на Макаби, като премиерът сър Киър Стармър заяви, че решението да им бъде забранено пътуването е „грешно“.

В неделя дербито на Тел Авив между Макаби и Апоел Тел Авив беше отменено от полицията преди началото на мача.

Официалният говорител на премиера заяви в понеделник, че правителството „абсолютно признава“ опасенията на полицията относно предишни инциденти в Европа, където е играл Макаби, и добави:„Признаваме събитията през последните няколко дни и осъждаме всяко насилствено поведение.“ Говорителят добави: „Разбираме, че британската полиция се свързва със своите израелски колеги, за да разбере какво се е случило на снощния мач в Тел Авив. Но както казахме, искаме да гарантираме, че всички фенове могат да се насладят безопасно на мача с Астън Вила в началото на следващия месец.“

Макаби се дистанцира от безредиците, довели до отмяната на дербито. Имаше съобщения за хвърляне на димни гранати и сигнални ракети, но Макаби настоява, че техните привърженици не са допринесли за отмяната на мача.

Говорител на клуба заяви пред информационната агенция PA: „ФК Макаби Тел Авив би искал да уточни, че причината за отмяната на дербито, организирано вчера от ФК Апоел Тел Авив - за разлика от съобщенията на някои медии - е в резултат на хвърлени на терена сигнални ракети от фенове на нашия опонент Апоел Тел Авив, а не от гостуващите фенове на Макаби Тел Авив.“

Полицията на Уест Мидландс заяви миналата седмица, че подкрепя решението на местната полиция за футбол да забрани на гостуващите фенове да участват в мача от Лига Европа срещу Вила, след като класифицира мача като „високорисков“. Те казаха, че решението „беше базирано на актуални данни и предишни инциденти, включително насилствени сблъсъци и престъпления от омраза, случили се по време на мача от Лига Европа на УЕФА през 2024 г. между Аякс и Макаби Тел Авив в Амстердам“.

