  2. Ливърпул
Съставите на Ливърпул и Астън Вила, Виртц на пейката, Гравенберх се завръща

  • 1 ное 2025 | 21:11
  • 518
  • 1
Ливърпул приема Астън Вила с надеждата да сложи край на негативната си серия. Мърсисайдци загубиха последните си четири мача в Премиър Лийг и имат шест загуби в последните си седем срещи във всички турнири. Тимът на Унай Емери пък е във възход и е в серия от четири поредни победи в първенството, а сред тях бяха успехи над Тотнъм и Манчестър Сити.

В състава на Ливърпул има три промени от загубата от Брентфорд преди седмица. Райън Гравенберх се завръща и заема мястото на Къртис Джоунс, който е контузен. Алексис Мак Алистър и Андрю Робъртсън са титуляри за сметка на Флориан Виртц и Милош Керкез. Александър Исак не е в групата поради контузия. В тима на Вила има само една промяна от мача с Ман Сити преди седмица. Емилиано Буендия пропуска двубоя поради контузия и е заменен от Еван Гесон.

ЛИВЪРПУЛ - АСТЪН ВИЛА

ЛИВЪРПУЛ: Мамардашвили, Робъртсън, Ван Дайк, Конате, Брадли, Гравенберх, Мак Алистър, Собослай, Гакпо, Салах, Екитике
АСТЪН ВИЛА: Мартинес, Дин, Торес, Конса, Кеш, Камара, Онана, Макгин, Гесон, Роджърс, Уоткинс

