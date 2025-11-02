Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Всички усетиха важността на мача

Слот: Всички усетиха важността на мача

  • 2 ное 2025 | 02:49
  • 180
  • 0

Арне Слот говори след победата на неговия Ливърпул с 2:0 срещу тима на Кристъл Палас в срещата от 10-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Разликата между отборите е малка във всеки мач. Днес нашият противник удари гредата в петата минута – не допуснахме от статично положение, което е добре, но имахме и малко късмет, което не се е случвало напоследък. Вторият ни гол беше отбелязан след отбиване”, започна Слот.

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Успехът прекрати негативната серия от пет поредни загуби в Премиър лийг на английските шампиони.

“Когато удариха гредата, това беше най-опасният им момент. През последните няколко седмици топката беше в нашата мрежа всеки път, но днес не се случи. Вторият ни гол беше късмет, нещо, което не сме имали през последните няколко седмици”, каза Слот.

Мърсисайдци показаха и израстване в представянето си в защита, тъй като в едва трети свой мач този сезон не допуснаха попадение във вратата си. Последната им суха мрежа бе при успеха с 1:0 срещу Бърнли на 14-и септември.

“Когато водиш с 1:0 или 2:0, това е добре, защото можеш да контролираш играта малко повече, като имаш повече притежание на топката, но ако губиш, трябва да наваксваш, да поемаш рискове и да се изправяш пред контраатаки от противника”, каза още Слот.

Сега за “червените” от града на Бийтълс предстои по-сложното, тъй като в средата на седмицата на 4-и ноември (вторник) предстои домакинство на тима на Реал Мадрид от 4-ия кръг на основната схема на Шампионската лига.

“Мисля, че всички тук днес усетиха важността на мача, както играчите, така и феновете. Показахме характер и спечелихме мача”, завърши Слот.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Аморим: Подобряваме се, но все още имаме много да правим

Аморим: Подобряваме се, но все още имаме много да правим

  • 2 ное 2025 | 03:34
  • 219
  • 0
Томас Франк: Допускахме твърде много прости грешки

Томас Франк: Допускахме твърде много прости грешки

  • 2 ное 2025 | 03:03
  • 244
  • 0
Мареска: Играхме много добре, както с топката, така и без нея

Мареска: Играхме много добре, както с топката, така и без нея

  • 2 ное 2025 | 02:20
  • 192
  • 0
Артета: През второто полувреме не контролирахме играта толкова добре

Артета: През второто полувреме не контролирахме играта толкова добре

  • 2 ное 2025 | 01:44
  • 426
  • 0
Марсилия излъга Оксер в схватка с два червени картона и продължи гонитбата с ПСЖ

Марсилия излъга Оксер в схватка с два червени картона и продължи гонитбата с ПСЖ

  • 2 ное 2025 | 00:20
  • 853
  • 1
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 14974
  • 164
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 122331
  • 349
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 13190
  • 42
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 14974
  • 164
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 14839
  • 18
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 20296
  • 54
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 48102
  • 79