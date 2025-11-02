Слот: Всички усетиха важността на мача

Арне Слот говори след победата на неговия Ливърпул с 2:0 срещу тима на Кристъл Палас в срещата от 10-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Разликата между отборите е малка във всеки мач. Днес нашият противник удари гредата в петата минута – не допуснахме от статично положение, което е добре, но имахме и малко късмет, което не се е случвало напоследък. Вторият ни гол беше отбелязан след отбиване”, започна Слот.

“Когато удариха гредата, това беше най-опасният им момент. През последните няколко седмици топката беше в нашата мрежа всеки път, но днес не се случи. Вторият ни гол беше късмет, нещо, което не сме имали през последните няколко седмици”, каза Слот.

Мърсисайдци показаха и израстване в представянето си в защита, тъй като в едва трети свой мач този сезон не допуснаха попадение във вратата си. Последната им суха мрежа бе при успеха с 1:0 срещу Бърнли на 14-и септември.

“Когато водиш с 1:0 или 2:0, това е добре, защото можеш да контролираш играта малко повече, като имаш повече притежание на топката, но ако губиш, трябва да наваксваш, да поемаш рискове и да се изправяш пред контраатаки от противника”, каза още Слот.

Сега за “червените” от града на Бийтълс предстои по-сложното, тъй като в средата на седмицата на 4-и ноември (вторник) предстои домакинство на тима на Реал Мадрид от 4-ия кръг на основната схема на Шампионската лига.

“Мисля, че всички тук днес усетиха важността на мача, както играчите, така и феновете. Показахме характер и спечелихме мача”, завърши Слот.