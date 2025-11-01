Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Гьоко Хаджиевски е харесал нападател на Ямбол

Гьоко Хаджиевски е харесал нападател на Ямбол

  • 1 ное 2025 | 09:51
  • 469
  • 0

Нападател на Ямбол е в сметките на Спартак (Варна) за селекция, съобщава „Мач Телеграф“. Треньорът на „соколите“ Гьоко Хаджиевски е харесал едно от най-силните оръжия на тима от Трета лига – Петър Принджев. Нападателят е редовен участник в атаката на националния отбор за аматьори. Освен това до този момент през сезон има 7 гола, а е взел участие в 15 мача.

Принджев е впечатлил Гьоко с изявите си в двубоя между Ямбол и Спартак от турнира за Купата на България. Веднага след срещата той е разпитал домакините при какви условия ще се разделят със звездата на тима. През зимата на „Коритото“ едва ли ще разполагат с милиони за селекция, каквото и да се говори. И затова Хаджиевски гледа под лупа всеки един футболист, който ще струва малко, но пък ще му свърши работа.

