Гьоко Хаджиевски е харесал нападател на Ямбол

Нападател на Ямбол е в сметките на Спартак (Варна) за селекция, съобщава „Мач Телеграф“. Треньорът на „соколите“ Гьоко Хаджиевски е харесал едно от най-силните оръжия на тима от Трета лига – Петър Принджев. Нападателят е редовен участник в атаката на националния отбор за аматьори. Освен това до този момент през сезон има 7 гола, а е взел участие в 15 мача.

Принджев е впечатлил Гьоко с изявите си в двубоя между Ямбол и Спартак от турнира за Купата на България. Веднага след срещата той е разпитал домакините при какви условия ще се разделят със звездата на тима. През зимата на „Коритото“ едва ли ще разполагат с милиони за селекция, каквото и да се говори. И затова Хаджиевски гледа под лупа всеки един футболист, който ще струва малко, но пък ще му свърши работа.