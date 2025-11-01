ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

ЦСКА 1948 е много близо до първо зимно попълнение. Става въпрос за 25-годишния флангови нападател на Вихрен (Сандански) Лео Пимента. Клубът от Бистрица вече е провел преговори за неговото привличане и е постигната принципна договорка за трансфер, пише “Тема спорт”. Дясното крило е следено от още два елитни тима – Левски и Арда. ЦСКА 1948 обаче може да извади най-голяма сума за едно от откритията на Втора лига.

Левски следи бразилец от Втора лига

В 14 двубоя във втория ешелон Пимента е отбелязал 7 гола. Последните два бяха в мрежата на Севлиево за победата с 5:1.

Фланговият нападател пристига в Сандански през лятото, доведен от мениджъра Мирчо Димитров. С бързината, техниката и лекотата, с която преодолява съперниците, той бързо се превърна в любимец на феновете на Вихрен.

През зимата Левски ще пробва да привлече флангови нападател, но до момента се разминава с бразилеца. Причината е, че сините планират да продадат национала Марин Петков. Изпълнителният директор Даниел Боримиров призна, че 22-годишният футболист е достигнал тавана си на „Герена“. За дясното крило треньорът на Левски Хулио Веласкес има и Карл Фабиен. Французинът обаче се оказа чуплив и след трансфера си от Славия много често е в лазарета.

По традиция ЦСКА 1948 прави по много промени през зимата и лятото. Така ще бъде и сега. Като от Бистрица ще има и освободени играчи, и такива, пратени под наем. Преди началото на сезона бяха взети над 20 нови попълнения.