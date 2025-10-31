Кьосев: Няма защо да правим трагедии

Старши треньорът на Вихрен Борислав Кьосев не скри разочарованието си след загубата от Фратрия с 0:2. Наставникът на "еделвайсите" е уверен, че след Нова година отборът му ще изглежда много по-добре, след като привлече няколко качествени състезатели.

"Още преди двубоя имахме проблеми със стартовия състав. Здравословни проблеми ни бяха налегнали, липсват ни основни футболисти. Това не може да ни е оправдание. Имахме шансове, но след като не можем да реализираме, това значи, че заслужено се оттегляме без нито една точка.

В следващия двубой играем срещу отбор, който е пред нас. И Фратрия, и Янтра, и Дунав (Русе) са силни отбори. Ние сме отбор, който влезе току-що. Мисля, че се представяме добре. Гледаме да съберем максимално много точки до паузата. Ако направим качествена селекция и допълним по 1-2 футболисти във всички линии, ще изглеждаме много по-добре.

Съжаляваме много, че не спечелихме. Няма защо да правим трагедии. Ние сме нов отбор в тази лига. Направихме повече от очакваното дотук. Моето желание е да сме още по-напред. Засега явно толкова са ни възможностите. Мисля, че след Нова година ще изглеждаме много по-добре, като направим още по-силен състав", каза Кьосев.