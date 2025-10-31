Фратрия 0:0 Вихрен, спасяване на Мостовей

Фратрия и Вихрен играят при резултат 0:0 в дербито на 14-ия кръг във Втора лига.

Домакините се намират на третото място в класирането с актив от 28 точки. С две по-малко, а и мач повече, отборът на Борислав Кьосев заема четвъртата позиция.

В 9-ата минута Мирослав Маринов се размина с добро центриране на Румен Руменов пред вратата на гостите. В ответната атака пред Даниел Пехливанов се извиси в наказателното поле на противника, но ударът му с глава беше отразен от Мостовей.

Фратрия 0:0 Вихрен (Сандански)



Стартови състави:

Фратрия: 33. Игор Мостовей, 3. Александър Ангелов, 6. Александър Цветков, 96. Джанер Садетинов, 13. Архан Исуф, 23. Иван Брикнер, 11. Виктор Митев, 8. Румен Руменов, 7. Айвън Ангелов, 15. Мирослав Маринов, 98. Валентин Йосков;

Вихрен (Сандански): 1. Станислав Нисторов, 21. Александър Башлиев, 25. Атанас Килов, 2. Мартин Бачев, 73. Венцислав Бенгюзов, 6. Веселин Любомиров, 14. Ивайло Климентов, 11. Даниел Пехливанов, 16. Уасим Ауахрия, 4. Даниел Кикиоуо, 17. Лео Пимента.