Левски пусна мистериозен пост в социалните мрежи, който предизвика множесто въпроси сред феновете на отбора. Публикацията е със загадъчна атмосфера, като на нея има мъже, облечени в черни шлифери, които са седнали на маса за покер и имат питиета до себе си. Зад тях има и часовник, който е спрял на 19:14 часа.

Публикацията най-вероятно е посветена на третия екип на Левски за този сезон, като за него се знае, че ще бъде черен.

Очаква се отборът да дебютира с него в гостуването на Арда в неделя.