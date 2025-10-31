Популярни
Левски пусна мистериозен пост в социалните мрежи

  • 31 окт 2025 | 20:48
Левски пусна мистериозен пост в социалните мрежи, който предизвика множесто въпроси сред феновете на отбора. Публикацията е със загадъчна атмосфера, като на нея има мъже, облечени в черни шлифери, които са седнали на маса за покер и имат питиета до себе си. Зад тях има и часовник, който е спрял на 19:14 часа.

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Публикацията най-вероятно е посветена на третия екип на Левски за този сезон, като за него се знае, че ще бъде черен.

Очаква се отборът да дебютира с него в гостуването на Арда в неделя.

