Даниел Пеев: Най-големият ни проблем е постоянството

Отборът на Монтана загуби гостуването си на ЦСКА с 1:3 гейма от втория кръг на efbet Супер Волей. Ето какво сподели треньорът на тима Даниел Пеев след срещата:

"Мисля, че играхме добре в първия гейм, във втория донякъде, до една серия, която допуснахме от флот сервис (7 точки), което е недопустимо. Но нашият отбор е съвсем различен от противника. От другата страна имаше много опит. Мисля, че се представихме добре. Имахме дори шанс да затворим третия гейм, водихме във втория до средата. За тези млади момчета не е никак лесно. Някой от тях се състезават първа година при мъжете. Най-големият ни проблем е постоянството. Ние играем добре във всеки един гейм. Получава се спад, в който получаваме дълга серия. Ако успеем да минимизираме това нещо в максимална степен, да бъде по-стабилни, дори когато не ни върви играта, би било добре. Бяхме добре на блок. И в защита можеше по-добре. Имаше пуснати топки, за които бяхме подготвени на теория, които пропуснахме и паднаха. Те също повлияха. Най-хубавото нещо на този отбор е, че се бори срещу корав отбор с много опитни играчи."

"Изключително млад отбор сме. На Жеков за първа година му е поверен отбор, за който да носи цялата отговорност по отношение на дистрибуция. За поста разпределител се изисква време и години, за да натрупаш опит. За него е важно да играе на тази възраст. Най-младият в отбора е Ейдер Бангера. Това носи надежда, че с работата, която полагаме, ще се подобряваме като индивидуалности, и като отбор. Не е лесно да се работи когато има езикова бариера. В помощ ни е Бруно Рубо с испанския език. Той учи и английски. Опитваме да намерим бързо комуникация, доколкото е възможно."

"Искаме да помогнем на тези млади хора да завършат по достоен начин преливането, което им предстои в мъжкия волейбол. Ще бъде интересно. Жоро (б.р. Георги Петров) прие с удоволствие и се отзова веднага. За мен работата с него ще бъде приятна. Той работи с подобна възрастова група. Неговото присъствие ще бъде бъде много полезно. Трябва да селектираме отбора. Тези момчета, които ще бъдат поканени, трябва да имат игрово време", завърши Пеев, който през седмицата бе назначен за селекционер на националния отбор на България за младежи до 22 години.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg