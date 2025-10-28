Отложиха избора на селекционер на женския национален отбор по волейбол

На своето днешно заседание Управилтелният съветн а Българска федерация по волейбол реши да отложи избора на селекционер на женския национален отбор.

Както е известно кандидатите за поста са трима – старши треньорът на отбора на Левски София, бившият селекционие на „лъвиците“ и Украйна Иван Петров и друг бивш национален селекционер – Марчело Абонданца. Кандидатурите на тримата ще бъдат разгледани отново другите седмица, когато се очаква БФВ да избере един от тримата. Междувременно специална работа група ще проведе допълнителни разговори с Арсов, Петров и Абонданца, свързани с техните идеи за развитие на отбора.

На заседанието бяха определени и треньорите на националните гарнитури при подрастващите, както следва:

Национален отбор за мъже до 22 години – съвместно ръководство на треньора на ВК Монтана Даниел Пеев и главният треньор на школата на Локомотив (Новосибирск) Георги Петров.

Национален отбор за момичета до 15 години – Евелина Цветанова

Национален отбор за момчета до 15 години – Николай Хаджииванов

Национален отбор за жени до 18 години – Атанас Петров

Национален отбор за мъже до 18 години – Мирослав Живков

Снимки: Sportal.bg