  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Отложиха избора на селекционер на женския национален отбор по волейбол

  • 28 окт 2025 | 12:15
  • 1898
  • 1
На своето днешно заседание Управилтелният съветн а Българска федерация по волейбол реши да отложи избора на селекционер на женския национален отбор.

Както е известно кандидатите за поста са трима – старши треньорът на отбора на Левски София, бившият селекционие на „лъвиците“ и Украйна Иван Петров и друг бивш национален селекционер – Марчело Абонданца. Кандидатурите на тримата ще бъдат разгледани отново другите седмица, когато се очаква БФВ да избере един от тримата. Междувременно специална работа група ще проведе допълнителни разговори с Арсов, Петров и Абонданца, свързани с техните идеи за развитие на отбора.

На заседанието бяха определени и треньорите на националните гарнитури при подрастващите, както следва:

  • Национален отбор за мъже до 22 години – съвместно ръководство на треньора на ВК Монтана Даниел Пеев и главният треньор на школата на Локомотив (Новосибирск) Георги Петров.

  • Национален отбор за момичета до 15 години – Евелина Цветанова

  • Национален отбор за момчета до 15 години – Николай Хаджииванов

  • Национален отбор за жени до 18 години – Атанас Петров

  • Национален отбор за мъже до 18 години – Мирослав Живков

