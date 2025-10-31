Популярни
ЦСКА пречупи Монтана за втора поредна победа

  • 31 окт 2025 | 21:41
  • 1697
  • 0

Отборът на ЦСКА записа втора поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Александър Попов пречупиха коравия тим на Монтана и се наложиха у дома с 3:1 (23:25, 25:17, 27:25, 25:19) в най-интересния мач от втория кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Васил Симов" в столицата.

По този начин "червените" са с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране. Монтана пък е с 1 победа, 1 загуба и 2 точки в актива си. В следващия 3-и кръг ЦСКА ще гостува на Берое 2016 (Стара Загора), докато монтанчани ще са домакини на Дунав (Русе). И двете срещи са следващата събота (8 ноември) от 18,00 часа.

Гостите от Монтана бяха по-настойчиви и спечелиха първия гейм с 25:23 след силни изяви на Кристиан Валчак. "Червените" отговориха още по-силно във втората част, в която не оставиха шанс на монтанчани - 25:17. Решаващ за победата се оказа третият гейм. В него Монтана стигна до два геймбола при 24:23 и 25:24, но ЦСКА го измъкна с 27:25 благодарение на Николай Пенчев. ЦСКА завърши пълния обрат след 25:19 и 3:1.

Най-полезен за ЦСКА стана иранецът Мохамад Реза Беик със страхотните 20 точки (1 блок, 53% ефективност в атака и 78% позитивно посрещане - +9) за победата и впоследствие бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на мача. Николай Пенчев добави още 17 точки (2 блока, 1 ас, 58% ефективност в атака и 77% позитивно посрещане - +13), а австралийският диагонал Хеймиш Хейзълдън се отчете с 14 точки (3 блока, 1 ас и 29% ефективност в атака - +5) за успеха.

За тима на Монтана полякът Кристиан Валчак заби фантастичните 27 точки (2 блока и 54% ефективност в атака - +15), но и неговите усилия се оказаха недостатъчни за победа.

ЦСКА - МОНТАНА 3:1 (23:25, 25:17, 27:25, 25:19)

ЦСКА: Висенте Монфорт Миная 4, Хеймиш Хейзълдън 14, Мохамад Реза Беик 20, Николай Пенчев 17, Теодор Тодоров 8, Тодор Костов 1 - Мартин Божилов-либеро (Александър Манушев, Стойко Ненчев 5)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

МОНТАНА: Виктор Жеков 4, Кристиан Валчак 27, Николай Стефанов 7, Александър Митков 4, Бруно Рубо 7, Виктор Бодуров 5 - Калоян Ботев-либеро (Ейдер Бангера 5, Георги Елчинов 3)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

