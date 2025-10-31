Александър Попов: Най-хубавото е резултатът

Отборът на ЦСКА записа втора поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей, след като се наложи у дома над Монтана с 3:1 гейма в най-интересния мач от втория кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Васил Симов" в столицата. Ето какво коментира треньорът на "червените" Александър Попов след успеха:

"Не играхме задоволително. Най-хубавото е резултатът. Беше изнервен мачът. Със съперника играхме три контролни срещи. Като че ли те бяха с по-добра мотивация, не само в първия гейм, който ни измъкнаха, но и в целия мач, което не говори хубаво за нас. Борихме се. Но нито центровете ни играха както трябва... Истината е, че се преборихме. Но няма да е достатъчно за други мачове."

"Стойко (б.р. Стойко Ненчев) на тази възраст обикновено влиза във форма след Нова година. Сега, след дълго подготвително лято, е в добро състояние и ни помага. Имаме 2-3 много талантливи състезатели, които трябва да намират място в състава. Моята философия е, че няма дадено нещо, те трябва да се преборят, независимо дали си възрастен, дали си много млад, трябва да се докажеш през седмицата. Чакам това да се случи, за да видите в действие и някои млади състезатели. Оптимистичното е, че започнахме с две победи."

"Логично е всеки да се бори за титла. Разликата не е в думите, важното е в действията и в качеството на селекцията и на продукцията, която показваме. Ясно е, че се борим за победи и за трофеи. Съперниците също. Трябва да се доказвам всяка седмица на терена.

Попов коментира и ситуацията със залата на ЦСКА:

"Преди две седмици имахме среща с министъра. В интерес на истината, почти всички срещи с министри през години са били оптимистични, а след това нищо не се е случвало. Сега се надявам тази политическа несигурност, която като че ли я има по телевизията, да не се пренесе и в работата на министерството, и бързо да влезем в работен режим. Генерално за нашия клуб истината е една – ако в най-скоро време не се преборим да реновираме тази зала основно или, много по-добре, да построим нова, бъдещето на клуба винаги ще бъде с едно наум. Благодарение на спонсори, които са неотлъчно до нас, минава година след година. За дългосрочно развитие на клуба ни трябва зала. Клубът се разраства, имаме много млади състезатели. Много трудно се събират в залите, които сме наели. Имаме деца, имаме успехи. Трябва ни зала. Това ни е приоритетът."

