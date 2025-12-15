Преслав Петков и Соренто с 5-а победа в А2

Световният вицешампион с България Преслав Петков записа пети успех с Ромео Соренто в италианската Серия А2. Отборът, воден от Никола Еспозито, надигра Есенс Хотелс Фано с 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) в мач от девети кръг, изигран в зала "ПалАтилиана" в Соренто.

Преслав Петков изигра страхотен мач, като записа 8 точки (4 блока, 67% ефективност в атака - +3).

По 13 точки записаха Алберто Пол (2 аса, 1 блокада) и Андреа Балди (2 аса, 2 блокади).

Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка добави 3 точки (1 блокада), като бе на терена два гейма.

За съперника Максим Тонконох записа 11 точки.

Соренто е на шеста позиция с 15 точки (5 победи, 5 загуби), Фано е на десета позиция с 11 точки (3 победи, 7 загуби).

В следващия кръг Соренто среща Ринашита Лагонегро, на 21 декември (неделя). Фано се изправя срещу Банка Мачерата Физиомед с Денис Карягин и Руси Желев.