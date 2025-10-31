Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мохамад Реза Беик: Много добра победа за нас

Мохамад Реза Беик: Много добра победа за нас

  • 31 окт 2025 | 22:40
  • 291
  • 0

Иранският посрещач Мохамад Реза Беик беше избран за Най-полезен играч (MVP) при победата на ЦСКА над Монтана с 3:1 от втория кръг на efbet Супер Волей, след като завърши с 20 точки за успеха. Ето какво сподели той след мача:

ЦСКА пречупи Монтана за втора поредна победа
ЦСКА пречупи Монтана за втора поредна победа

"Поздрави към всички фенове в залата. Много добра победа за нас. Подкрепата на феновете бе ключът за нашата победа. Не беше лесен мач. Трябваше да правим обрат. Стъпка по стъпка ще ставаме по-добри. Най-важен е начинът, по който завършихме двубоя."

"Разпределителят ни е много добър, и като човек. Отношенията ни са много добри. От няколко години не играя в Иран. Познавам едно от момчетата в Дея. Играхме срещу тях в първия мач."

