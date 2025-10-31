Славия отнесе най-тежката глоба след 1/16-финалите за Купата

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Най-сериозно наказан е отборът на Славия, който трябва да заплати 5800 лева след визитата си на Спартак (Пловдив). Дунав (Русе) също получава нелека глоба. “Драконите” са наказани с 3900 лева след отпадането си от Локомотив (Пловдив).

Ето всички наказания:

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Бдин" гр. Видин с имуществена санкция в размер на 75 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Ямбол" гр. Ямбол с имуществена санкция в размер на 75 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За възпламеняване на фойерверки в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 750 лева.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ФК „Дунав“, на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 75 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1250 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 375 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Черноморец" гр. Бургас с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Янтра" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Янтра" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 750 лева.