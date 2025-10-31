Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Славия отнесе най-тежката глоба след 1/16-финалите за Купата

Славия отнесе най-тежката глоба след 1/16-финалите за Купата

  • 31 окт 2025 | 16:49
  • 421
  • 0
Славия отнесе най-тежката глоба след 1/16-финалите за Купата

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Най-сериозно наказан е отборът на Славия, който трябва да заплати 5800 лева след визитата си на Спартак (Пловдив). Дунав (Русе) също получава нелека глоба. “Драконите” са наказани с 3900 лева след отпадането си от Локомотив (Пловдив).

Ето всички осминафиналисти за Купата на България
Ето всички осминафиналисти за Купата на България

Ето всички наказания:

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Спартак" гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Бдин" гр. Видин с имуществена санкция в размер на 75 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Ямбол" гр. Ямбол с имуществена санкция в размер на 75 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За възпламеняване на фойерверки в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 750 лева.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ФК „Дунав“, на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 75 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1250 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 375 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Черноморец" гр. Бургас с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Янтра" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК "Янтра" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 750 лева.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Браян Собреро: Нашият отбор има качествата да се бори за първото място, харесвам играта на Левски

Браян Собреро: Нашият отбор има качествата да се бори за първото място, харесвам играта на Левски

  • 31 окт 2025 | 15:25
  • 772
  • 0
Легенди на Ботев (Пд) мотивираха играчите преди голямото дерби

Легенди на Ботев (Пд) мотивираха играчите преди голямото дерби

  • 31 окт 2025 | 14:37
  • 515
  • 1
Феновете на ЦСКА вече могат да купуват билети за мача с Левски, ето къде и как

Феновете на ЦСКА вече могат да купуват билети за мача с Левски, ето къде и как

  • 31 окт 2025 | 14:27
  • 5948
  • 7
Левски пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

Левски пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

  • 31 окт 2025 | 14:19
  • 7283
  • 3
Илиян Филипов към играчите на Ботев: Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко

Илиян Филипов към играчите на Ботев: Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко

  • 31 окт 2025 | 13:48
  • 701
  • 1
Спартак (Варна) обяви събраната сума от кампанията си и разясни какво е било платено

Спартак (Варна) обяви събраната сума от кампанията си и разясни какво е било платено

  • 31 окт 2025 | 13:42
  • 1034
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия 0:0 Вихрен, спасяване на Мостовей

Фратрия 0:0 Вихрен, спасяване на Мостовей

  • 31 окт 2025 | 17:30
  • 2164
  • 2
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 18731
  • 4
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 18913
  • 16
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 39857
  • 173
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 2888
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 25259
  • 25