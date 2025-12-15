Популярни
  Ботев (Пд) излезе с официално предложение към БФС и ПФЛ



  • 15 дек 2025 | 11:38
  • 748
  • 1

Ръководството на Ботев (Пловдив) отправи официално предложение към БФС и футболната лига за промяна на датите на четвъртфиналите за Sesame Купа на България. В момента мачовете от тази фаза са насрочени за 10-12 февруари следващата година, но "канарчетата" предлагат да се променят за края на февруари или началото на март.




Ето какво пишат от Ботев:

ПФК Ботев Пловдив се обръща към представителите на Българската професионална футболна лига и Българския футболен съюз с официално предложение относно датите на провеждане на четвъртфиналите за Купата на България.

Както вече стана ясно, в четвъртък ще бъде теглен жребият за тази фаза от надпреварата, а двубоите са насрочени за периода 10-12 февруари 2026 година. За сравнение, полуфиналите от турнира ще се проведат на 7 и 22 април.

За първи път двубоите от четвъртфиналната фаза ще се играят толкова рано през годината, което не е в полза нито на футболните клубове, нито на привържениците на отборите.

Времето в България в средата на февруари предразполага към лоши метеорологични условия, което с оглед и на тревната настилка на много от стадионите няма да доведе до особено атрактивен футбол.

Студеното време ще затрудни привържениците да посетят мачовете, които с оглед на отборите, класирали се за тази фаза, предвещават много битка и голям зрителски интерес.

Нашето предложение е ясно – насрочете мачовете от 1/4-финалите за Купата на България в края на февруари или началото на март. Нека напълним стадионите, нека предпазим футболистите от лошите терени и да зарадваме футболна България с атрактивни сблъсъци!

