Иван Стоянов: Играем сериозно срещу всеки един съперник

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана доволен от победата на своя тим над Янтра. “Червените” се наложиха с 4:0 и се класираха напред за Купата.

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

“Всеки един треньор и отбор иска да вкара ранен гол. Дадоха ни нужното самочувствие, играхме както искахме, получаваха ни се нещата. Важното е, че се съвзехме след почивката и играхме както трябва.

Всеки мач искаме да излизаме и да играем агресивно. Мисля, че се получава по най-добрия начин. Надявам се и занапред да се получава.

Поздравления за Янтра, добър отбор са. Постараха се да ни затруднят максимално, но ние играем сериозно с веки един съперник. Имаме нужното отношение и всеки мач излизаме за победа.

Доволни сме. Мачовете за Купата са едни от трудните мачове. Един двубой е и всеки очаква да стане издънка. Излязохме мобилизирани, изиграхме си както трябва мача.

Всеки мач е важен за нас и си мислим за всеки следващ”, заяви Стоянов.