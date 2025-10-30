Борислав Цонев: Да не избързваме с някакви изрази, че ще ставаме шампиони

Полузащитникът на ЦСКА 1948 Борислав Цонев сподели мнението си след класическия успех над Янтра (Габрово) за Sesame Купа на България. Халфът отбеляза първите две попадения за "червените", с които до голяма степен реши крайния изход на срещата.
"За нас беше много важно да продължим в следващия кръг. Радвам се, че го постигнахме с убедителна победа. Отборът на Янтра се справя много добре и не трябваше да ги подценяваме. Излязохме мобилизирани и мотивирани да си направим лесни нещата.
Който изпълнява фалове, знае, че не е много лесно да вкараш. Продължавам да работя за това нещо. Моята роля в отбора е да влияя повече на играта, но когато ми се отдаде възможност да вкарам, се радвам, че мога да помогна и с това нещо.
Като физическа форма отдавна се чувствам добре. Познавам лигата, но трябва време за адаптация, за да се напасна с другите футболисти. Имахме няколко промени днес. При нас няма изразени титулярни, всички заслужават да играят. Имаме дълбочина в състава и мисля, че това е рецептата за успех.
Ние сме много нов отбор, трябва ни време. Да не избързваме с цели и някакви изрази, че ще ставаме шампиони. Да гледаме да подобряваме играта си седмица след седмица", заяви Цонев.