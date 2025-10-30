Популярни
  ЦСКА 1948
  Борислав Цонев: Да не избързваме с някакви изрази, че ще ставаме шампиони

Борислав Цонев: Да не избързваме с някакви изрази, че ще ставаме шампиони

  • 30 окт 2025 | 18:33
  • 94
  • 0

Полузащитникът на ЦСКА 1948 Борислав Цонев сподели мнението си след класическия успех над Янтра (Габрово) за Sesame Купа на България. Халфът отбеляза първите две попадения за "червените", с които до голяма степен реши крайния изход на срещата.

"За нас беше много важно да продължим в следващия кръг. Радвам се, че го постигнахме с убедителна победа. Отборът на Янтра се справя много добре и не трябваше да ги подценяваме. Излязохме мобилизирани и мотивирани да си направим лесни нещата.

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата
ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

Който изпълнява фалове, знае, че не е много лесно да вкараш. Продължавам да работя за това нещо. Моята роля в отбора е да влияя повече на играта, но когато ми се отдаде възможност да вкарам, се радвам, че мога да помогна и с това нещо.

Като физическа форма отдавна се чувствам добре. Познавам лигата, но трябва време за адаптация, за да се напасна с другите футболисти. Имахме няколко промени днес. При нас няма изразени титулярни, всички заслужават да играят. Имаме дълбочина в състава и мисля, че това е рецептата за успех. 

Ние сме много нов отбор, трябва ни време. Да не избързваме с цели и някакви изрази, че ще ставаме шампиони. Да гледаме да подобряваме играта си седмица след седмица", заяви Цонев.

