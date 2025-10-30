Популярни
Цветомир Найденов поиска Левски за съперник в следващия кръг за Купата: Трябва да ги проверим дали са напреднали

  30 окт 2025
  • 7039
  • 24

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с публикация в социалните мрежи след победата с 4:0 над Янтра (Габрово), с която "червените" се класираха за осминафиналите на Sesame Купа на България. За този етап от турнира той поиска за съперник отбора на Левски, който пък вчера елиминира Хебър (3:0).

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата
ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

Двата отбора се намират на първите две места в efbet Лига, като Левски е лидер с 32 точки, докато тимът на Иван Стоянов има три по-малко и заема втората позиция. Първата среща помежду им по-рано през сезона завърши с успех с 2:1 за момчетата на Хулио Веласкес.

"Искам Левски да ни се падне в следащия кръг за Купата. Трябва да ги проверим дали са напреднали", написа Найденов.

