Лудогорец излиза без старши треньора си в битката със Септември

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо няма да води отбора в предстоящия днес мач срещу Септември от турнира за Купата на България, информират “орлите”. Норвежкият специалист ще отсъства по лични причини. В двубоя тимът ще бъде воден от неговия помощник Микаел Старе.

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

Лудогорец и Септември закриват 1/8-финалите на Sesame Купа на България днес с последен сблъсък от тази фаза на турнира. Двата тима се изправят един срещу друг в 17:30 часа на стадиона в “Надежда”.