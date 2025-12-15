Популярни
Лудогорец излиза без старши треньора си в битката със Септември

  • 15 дек 2025 | 11:45
  • 324
  • 0

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо няма да води отбора в предстоящия днес мач срещу Септември от турнира за Купата на България, информират “орлите”. Норвежкият специалист ще отсъства по лични причини. В двубоя тимът ще бъде воден от неговия помощник Микаел Старе.

Лудогорец и Септември закриват 1/8-финалите на Sesame Купа на България днес с последен сблъсък от тази фаза на турнира. Двата тима се изправят един срещу друг в 17:30 часа на стадиона в “Надежда”.

