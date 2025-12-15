Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС смени медалист от САЩ'94 с бивш рефер

БФС смени медалист от САЩ'94 с бивш рефер

  • 15 дек 2025 | 11:32
  • 3030
  • 0

Бившият футболен съдия Камен Алексиев е новият председател на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново. Той поема поста от бронзовия медалист от Мондиал'94 Бончо Генчев - първият българин, играл в Премиър лийг

"С дългогодишен опит както на терена, така и в административната структура на футбола, Алексиев идва с богат професионален профил и ясна визия за развитието в региона. Като бивш международен рефер, председател на Съдийската комисия към ЗС на БФС – Велико Търново и член на националната Съдийска комисия, той носи сериозна експертиза в управлението, организацията и развитието на съдийството.   

Алексиев е завършил "Българска филология" във Великотърновския университет и има професионален опит като треньор и преподавател по баскетбол в Ученическата спортна школа и Спортното училище в града. Кариерата му като футболен съдия преминава през "А" и "Б" професионални групи, а в периода 1999 – 2003 г. той е арбитър на ФИФА и УЕФА.

Професионалният му път включва още ръководни позиции, сред които регионален директор на Държавната лотария и заместник-областен управител на Велико Търново. Българският футболен съюз пожелава на Камен Алексиев успешна и ползотворна работа като председател на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново", написаха от футболната централа.

