  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, "сините" заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 13195
  • 23

Левски изписва името на ЦСКА грешно и ако го стори и по време на предстоящия мач между двата отбора от 15-ия кръг на efbet Лига, ще отнесе глоба от БФС, научи Sportal.bg.

В поредица от публикавани за въпросния сблъсък статии, официалният сайт на “сините” твърди, че ще играе срещу ЦСКА - София.

Това обаче не е вярно. От 28 януари 2025 г. ЦСКА официално е без тире, а от новото първенство то е премахнато и в документите на БФС, УЕФА и ФИФА.

Така че ако Левски, който е домакин в двубоя с “червените”, не се съобрази с официалното становище на българските и международни институции, изписвайки на таблото на “Васил Левски” ЦСКА с тире, подлежи на глоба за уронване на престижа и достойнството на съперника.

Припомняме, че заради такива прояви и ЦСКА неведнъж е отнасял санкции. Те идват след домакинствата му срещу ЦСКА 1948, тъй като изписва съперника не с истинското му име, а с “гост”.

Срещата между “сини” и “червени” е предвидена за 8 ноември (събота) от 15.00 часа на Национален стадион “Васил Левски”.

