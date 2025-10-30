Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 844
  • 4
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Левски и ЦСКА съобщиха, че от утре (31 октомври) в продажба ще бъдат пуснати билетите за предстоящото дерби между двата отбора. Сблъсъкът от 15-ия кръг на efbet Лига е на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на стадион "Васил Левски".

"Сините" привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б, докато тези на "армейците" ще имат на разположение другите две трибуни - секторите В и Г. По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пускани блокове 25, 26, 27, 43, 44, 45 на Националния стадион.

Ето какво написаха от Левски:

"Левскари,

в петък, 31 октомври, от 14:00 ч. в продажба ще бъдат пуснати билетите за двубоя от 15-ия кръг на Първа лига срещу „ЦСКА-София“. Мачът е на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Национален стадион „Васил Левски“.

Пропуските за срещата ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ всеки ден до 7 ноември (петък) от 10:00 до 19:14 ч., както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В събота, 8 ноември, билети ще се продават на касите на „Синьото“ и на ул. „Гурко“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 20 лева
Сектор А – 30 лева

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски“.

Децата до 7 г. (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион „Васил Левски“."

Ето какво гласи съобщението на ЦСКА:

"Армейци,

Продажбата на билети за предстоящото Вечно дерби от 15-ия кръг на Първа лига ще стартира утре (31 октомври), в 14:00 ч. Мачът ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като ЦСКА е символичен гост. „Червените“ привърженици ще заемат местата в сектори В и Г.

Билетите за нашите фенове ще се продават онлайн, както и физически на касата в клубния магазин пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 ч., понеделник - почивен ден).

В деня на дербито (8 ноември) билети ще се продават отново там от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са следните:

Сектор Г – 20 лв.
Сектор В – 30 лв.

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пускани блокове 25, 26, 27, 43, 44, 45 на Национален стадион „Васил Левски“.

Децата до 7 години включително могат да влязат безплатно на стадиона с придружител, но не могат да ползват отделно седящо място. Всички деца до 14 г. могат да влязат на мача само с придружител, който задължително трябва да попълни декларация."

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 16882
  • 11
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 54565
  • 74
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 17270
  • 58
Костадин Ангелов: Симпатизирам на Христо Янев, има сериозен шанс ЦСКА да спечели дербито с Левски

Костадин Ангелов: Симпатизирам на Христо Янев, има сериозен шанс ЦСКА да спечели дербито с Левски

  • 30 окт 2025 | 15:05
  • 5887
  • 14
Лудогорец обяви датите и началните часове на мачовете с Динамо (Минск)

Лудогорец обяви датите и началните часове на мачовете с Динамо (Минск)

  • 30 окт 2025 | 14:36
  • 1254
  • 0
Кметът на Пловдив организира среща преди дербито на града

Кметът на Пловдив организира среща преди дербито на града

  • 30 окт 2025 | 14:07
  • 849
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 16882
  • 11
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 54565
  • 74
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 26245
  • 48
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 17270
  • 58
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 18794
  • 35