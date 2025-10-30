Левски тренира в добро настроение след успеха в Пазарджик

Отборът на Левски проведе тренировка в добро насторение след класирането за осминафиналите на Sesame Купа на България и победата с 3:0 над Хебър. Титулярите от мача проведоха само загрявка и след това се прибраха, докато тримата вратари, игралите по-малко и тези, които не се появиха на терена, направиха пълно занимание. Възстановяващият се от контузия в адукторите Евертон Бала започна заниманието с всички, но след това се отдели и проведе бегови упражнения.

Мартин Луков, Акрам Бурас и Никола Серафимов бяха ритуално поздравени от съотборниците си за дебюта на първия и първите голове на втория и третия със синята фланелка.