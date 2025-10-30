Гюнтер Щайнер посочи предимството на Ферари в битката за 2-то място

Бившият ръководител на отбора на Хаас Гюнтер Щайнер посочи предимството, което Ферари ще има пред Мерцедес и Ред Бул в битката за второто място в конструкторския шампионат във Формула 1 през 2025 година.

Ending a solid weekend with a well deserved Podium 👊 pic.twitter.com/2RIEChpFlv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 27, 2025

Преди финалните четири кръга за сезона Черните кончета заемат втората позиция с актив от 353 точки преднина от един пункт пред Мерцедес. В същото време Ред Бул е на четвъртото място, но изостава с едва десет точки от Ферари, което обещава едно много интересна и динамична битка до самия край на шампионата в Абу Даби на 6 декември.

А според Щайнер предимството в нея ще бъде на страната на Ферари. По думите на ексцентричния италианецът това предимство идва от факта, че Черните кончета разполагат с най-добрата пилотска двойка сред тези три отбора, която е съставена от Шарл Леклер и Люис Хамилтън.

Team moments like this 💪❤️ pic.twitter.com/US5dk1ghxQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 27, 2025

„Мисля, че Ферари, знаете ли защо? Защото те разполагат с най-добрата пилотска двойка. Мерцедес има добра двойка, но с един новобранец. Не трябва да бъдем нечестни спрямо Кими (Антонели), но той си е новобранец. В Ред Бул, обичайно, само единият пилот печели точки“, каза Щайнер в подкаста Red Flags.

Бившият шеф на Хаас също така обърна внимание и на четвъртото място, което Оливър Беарман завоюва в Мексико. Този резултат на британеца върна Хаас в битката за шестото място, в която четири отбора (Рейсинг Булс, Астън Мартин, Хаас и Заубер) са събрани в само 12 точки.

„Просто ти трябва едно късметлийско състезание. Дори не късмет, а добро изпълнение, както го направи Оли в Мексико. Но това може да се случи на всеки. Не бих казал, че разпределението на силите от Мексико ще се повтори до края на сезона.



„Мексико е уникално състезание заради високата надморска височина (над 2200 метра). Астън Мартин страдаха, но след това отиваме на други писти, на които те взимат безумно много точки. В Сингапур те изненадаха всички и никой не разбра как го направиха, нещата са на приливи и отливи. Рейсинг Булс изглеждат солидни на шестото място, но в последно време нещата не им се получават толкова добре“, обясни Щайнер.

