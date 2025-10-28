Популярни
Шарл Леклер е 5-ят пилот с поне 50 подиума за Ферари

  • 28 окт 2025 | 17:44
  • 1515
  • 0

С второто си място в неделната Гран При на Мексико Сити Шарл Леклер стана петият пилот, който има поне 50 подиума с отбора на Ферари във Формула 1.

Освен него в този клуб са още Михаел Шумахер, Себастиан Фетел, Рубенс Барикело и Кими Райконен. От тях Шумахер с най-много със 116, Фетел и Барикело са с по 55, а Райконен е с 52.

Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края
Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

Първият си подиум със Скудерията Леклер завоюва още във втория си старт с тима в Бахрейн през 2019 година, когато той завърши трети. Монегаскът стартира от полпозишъна и водеше убедително на „Сахир“, но повреда в хибридната система на неговия автомобил го лиши от една напълно заслужена победа и позволи на Люис Хамилтън и Валтери Ботас да го изпреварят.

Тогава Леклер беше близо до това да загуби и третото място от Макс Верстапен, но късно излизане на колата на сигурността след двойното отпадане на пилотите на Рено Дениъл Рикардо и Нико Хюлкенберг спаси първия подиум на Леклер с Ферари. В своите 50 подиума с Черните кончета Леклер има 8 победи, 17 втори места и 25 трети.

Снимки: Gettyimages

