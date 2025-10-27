Популярни
Оли Беарман: Имах късмет, но и достатъчно добро темпо

  • 27 окт 2025 | 01:29
  • 138
  • 0

Оливър Беарман направи своето най-силното състезание във Формула 1 и финишира на страхотната четвърта позиция в надпреварата за Гран При на Мексико Сити. По този начин британецът изравни най-доброто постижение в историята на тима на Хаас, което беше постигнато от Ромен Грожан в Австрия през 2018 година.

След финала на „Ерманос Родригес“ Беарман призна, че е имал късмет да се озове на толкова предна позиция, но и подчерта, че е демонстрирал достатъчно добро темпо, за да я запази. Той също така заяви, че през по-голямата част от състезанието е гледал в своите огледала, за да следи кога и как неговите съперници ще го атакуват.

„Чувството е страхотно, много съм щастлив, това е изравненото най-добро постижение в историята на отбора. Имахме страхотно състезание. Разбира се, аз имах късмет да се озова там, където бях преди първия стоп, но всъщност имах темпото да остана там. В първия стинт аз задържах Макс (Верстапен), във втория задържах Мерцедес, а в третия – Макларън, така че бях поставен под огромно напрежение.

„Прекарах по-голямата част от времето, гледайки в огледалата ми, а не напред, но понякога е така. Гордея се с отбора, защото този резултат валидира работата, която ние свършихме през последните няколко състезания“, заяви Беарман.

