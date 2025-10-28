Ферари е без победа във Формула 1 вече повече от година

Вече повече от година отборът на Ферари няма победа в неделно състезание във Формула 1. Последният триумф на Черните кончета датира от 27 октомври 2024 година, когато Карлос Сайнц спечели Гран При на Мексико Сити.

В рамките на последните 12 месеца пилотите на Скудерията (Сайнц, Шарл Леклер и Люис Хамилтън) са завоювали общо 11 подиума в дългите състезания, но нито един от тях не е победа. В спринтовете в рамките на последната година Ферари има два подиума, и двата дело на Хамилтън, който спечели в Китай, а след това завърши трети в Маями, което са и единствените две призови класирания на британеца в дебютния му сезон с Черните кончета.

Ending a solid weekend with a well deserved Podium 👊 pic.twitter.com/2RIEChpFlv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 27, 2025

По всичко личи, че Ферари много трудно ще се пребори за победа в оставащите четири кръга от сезон 2025, ако не се случи нещо чрезвичайно. Така Скудерията ще направи своя първи нулев сезон в настоящата граундефект ера. Иначе последният случай, в който Ферари завърши сезон без нито една победа, е от 2021 година, когато Сайнц и Леклер регистрираха общо пет подиума (две втори и три трети места).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages