Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 238
  • 0

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив публикува официална декларация за толерантност и уважение между феновете на пловдивските клубове.

Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”
Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

Ето какво написаха от „жълто-черния“ клуб в официалния си сайт:

В навечерието на поредното дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив, нашият клуб се обръща с апел към всички привърженици на футбола и гражданите на Пловдив.

Пловдив е град на древност, култура и достойнство — град, в който спортът винаги е бил символ на дух, емоция и съперничество, но и на уважение.
Двубоят между двата най-големи клуба в града е празник, който всяка година привлича вниманието на цяла България.

Затова призоваваме всички фенове – и жълто-черни, и черно-бели, да запазят уважение един към друг и да покажем, че Пловдив може да бъде пример за спортна култура и човечност.

Нека дербито бъде празник на футбола, на града и на поколенията, които израстват с любов към играта.
Нека младите видят, че истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение, а не в разделението.

ПФК Ботев Пловдив вярва, че когато има страст, но и разум, когато има съперничество, но и уважение – тогава печели футболът, Пловдив и България.

Да направим заедно един прекрасен празник за нашия град!
Защото над всичко стои ПЛОВДИВ.

Ръководството на ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Българин пред подпис със Словачко

Българин пред подпис със Словачко

  • 30 окт 2025 | 10:26
  • 464
  • 0
ЦСКА изчисти съблекалнята си в Севлиево, домакините благодариха

ЦСКА изчисти съблекалнята си в Севлиево, домакините благодариха

  • 30 окт 2025 | 10:25
  • 436
  • 0
"Лигата на талантите" с обзор на 11-ия кръг при 16-годишните

"Лигата на талантите" с обзор на 11-ия кръг при 16-годишните

  • 30 окт 2025 | 10:11
  • 325
  • 0
Калпаков: След първия гол рухнахме

Калпаков: След първия гол рухнахме

  • 30 окт 2025 | 10:10
  • 323
  • 0
Иван Колев: Отлична възможност да премерим силите си с Лудогорец

Иван Колев: Отлична възможност да премерим силите си с Лудогорец

  • 30 окт 2025 | 09:33
  • 730
  • 0
Голям "син" любимец стана на половин век

Голям "син" любимец стана на половин век

  • 30 окт 2025 | 09:26
  • 912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арне Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Арне Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 35
  • 0
Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

  • 29 окт 2025 | 23:49
  • 24517
  • 8
Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 38615
  • 3
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 9884
  • 0
Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 17681
  • 7